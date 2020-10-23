Коронавирусом за минувшие сутки заболели 344 ребенка и 356 медиков, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 330 396 человек. Из них 19 796 детей, а также 20 884 медицинских работника.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"7 517 человек за сутки заболели COVID-19. Из них 344 ребенка, а также 356 медицинских работников. Были госпитализированы за минувшие сутки 1 032 человека. Зафиксирован 121 летальный случай", - отметил глава Минздрава.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 2 680 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболели 330 396 человек. Из них 19 796 детей, а также 20 884 медицинских работника. Всего выздоровели 137 578 паицентов, а летальных случаев - 6 164", - добавил Степанов.

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