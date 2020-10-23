Госкомтелерадио запретил ввоз из РФ трех детских книг из-за искажения истории и пропаганды государства-агрессора

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну из РФ в целях реализации трех детских книг из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Издательство "Махаон-Украина" в ввозе на территорию Украины с целью распространения трех детских книг российского издательства "Азбука-Аттикус", которые пропагандируют государство-агрессора, коммунистический тоталитарный режим и его символику", - говорится в сообщении.

В частности, не дано разрешение на ввоз в целях реализации детской книги "Транспорт" серии "Развиваем малыша", представляющую малышам российский танк и коммунистическую символику. В другой книге для маленьких читателей "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" глава о первых спутниках Земли и освоении космического пространства во времена СССР иллюстрируется государственным флагом РФ, вводит в заблуждение детей и приписывает государству-агрессору чужие заслуги.

Кроме того, книга под названием "А почему небо голубое?", которая также не получила разрешения на ввоз, предлагает детям познавать мир через призму реалий, мифов и символов государства-агрессора. Отдельные ее страницы посвящены обширному описанию российского государственного флага, который, по интерпретации авторов, символизирует и благородство, и честность, и мужество, и еще большое количество достоинств.

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Отмечается, что в целом, начиная 2017 года, Госкомтелерадио выдало 29 004 разрешения на ввоз издательской продукции и 4 162 отказа в выдаче разрешений.