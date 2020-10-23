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Харьковская ж/д больница отказывается принимать больных COVID-19 из-за нехватки персонала и оборудования

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Харьковская ж/д больница отказывается принимать больных COVID-19 из-за нехватки персонала и оборудования
В Харьковской железнодорожной больнице утверждают, что не готовы принимать больных коронавирусом. Их заведение начинает принимать с понедельника, 26 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Медики говорят, что у них не хватает средств защиты и оборудования: аппаратов искусственного дыхания на всю больницу только пять. Кроме того, в заведении нет ни одного инфекциониста, а медсестры и санитарки массово увольняются с работы. Только за последние сутки заявления на увольнение подали около двадцати человек.

Переквалифицировать две железнодорожные больницы Харькова местные власти решили еще неделю назад, чтобы разгрузить переполненные опорные медучреждения города. Там дополнительные кровати ставят просто в коридорах и холлах.

"Огромная проблема с кислородом. У нас, к сожалению, есть только 16 точек для подключения кислорода. Если нам планировали открыть 30 коек, то это вообще не соответствует ни стандартам, ни логике качественно медицинской помощи", - отметил директор больницы Игорь Пасюра.

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Топ комментарии

  • Alex Rud 242a485c
    летите в шарите как ваш губернатор там есть и места и персонал, лохи харьковские учитесь лечится у гепы
  • ALEX SUROVV
    А что Гепа не построил харьковчанам больницы? Идите значит садитесь вокруг памятника жюкова и ждите бабушку с косой. Или просите Гепу чтобы взял вас на свой самолет который летит в Берлин к фошиздам и гейропейцам лечится.
    Самое веселое что кацапы и их прихвостини все время грозятся *павтарить* и приехать в Берлин на танках, а сами летят в Берлин на своих частных самолетах в елитные немецкие клиники лечиться. А лохи с колорадскими ленточками стоящие перед ними на коленях подыхают на улицах.
  • Storm UA
    Гепа же говорил что в Харькове ковида нет и не будет.
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