Экс-замглавы ГФС Ликарчук о смене руководства Гостаможслужбы: За год четвертый глава таможни - это сильно тупо. Дерибан продолжается

Дыру в бюджете будут залатывать, прессуя международные компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке бывший заместитель главы Государственной фискальной службы Константин Ликарчук.

"Я не знаю ни Ентиса, ни Павловского, поэтому не буду их комментировать. Знаю Муратова как профессионала и, думаю, что за последний год он единственный был на своем месте. А вообще, за год четвертый глава таможни - это сильно. Сильно тупо. И прозрачно. Дерибан продолжается! А дыру в бюджете будут залатывать, прессуя международные компании, которые еще отваживаются вести бизнес в этой дичи", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ентис сменил Павловского на должности руководителя Гостаможслужбы

"В точку! Если я специалист в международной торговле и налогообложении, то не стану управлять МОЗом или Нафтогазом. А вот таможней порулить может кто-угодно. Муратов действительно единственный, кто знал матчасть, возможно управленческих навыков не хватило", - добавила экс-нардеп Татьяна Острикова.