Какие медучреждения перепрофилировать для лечения COVID-19 - решают на местах, - Ляшко

Органы местного самоуправления решают, какие медицинские учреждения можно перепрофилировать для оказания помощи больным коронавирусом.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в начале пандемии Минздрав поручил руководителям областей определить как минимум один роддом в регионе, который будет оказывать помощь беременным с COVID-19.

По словам Ляшко, например, в Волынской области таким заведением было определено коммунальное предприятие "Луцкий клинический родильный дом". На сегодня его задача оказывать акушерскую помощь населению региона, в том числе беременным с COVID-19.

Также регионам была поставлена ​​задача отдельно определить многопрофильные больницы, которые будут полностью перепрофилированы под оказание помощи другим пациентам с коронавирусной болезнью. Таким образом пациенты, которые кроме COVID-19, имеют другие патологии - инфаркты, инсульты и т.д. и нуждаются в стационарном лечении, смогут получать надлежащую медицинскую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лишь на Херсонщине больничные койки заполнены менее чем на 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА