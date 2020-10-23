В статистику летальности от COVID-19 входят и случаи, установленные посмертно, - Степанов

В статистику Минздрава по летальности от COVID-19 попадают и те случаи, когда человеку устанавливается диагноз посмертно.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге 23 октября, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки в Украине зафиксирован 121 летальный случай с подтвержденным коронавирусом. Хочу заметить, что если прижизненно COVID-19 не установлен, но были клинические признаки по заболеваемости коронавирусной болезнью, то он (диагноз. - Ред.) устанавливается посмертно, и это попадает в нашу статистику. Это по поводу того, как некоторые политики начинают рассказывать, что Минздрав неправильно подает статистику", - сказал Степанов.

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