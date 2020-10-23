За сутки коронавирус выявили у 287 сотрудников МВД, большинство в Киеве и Черниговской области

По состоянию на утро пятницы, 23 октября, лабораторно подтвердили 287 новых случаев заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество правоохранителей с подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано: в Черниговской области (+18), в Сумской области (+16), в Запорожской области (+15) и в Киеве (+29).

Всего с начала пандемии COVID-19 заболело 10 483 правоохранителей МВД, выздоровели - 9670, умерли - 26.

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