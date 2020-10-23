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Украина 25 октября переходит на зимнее время

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Украина 25 октября переходит на зимнее время
В Украине 25 октября отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на один час назад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

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Топ комментарии

  • Стронг Рок
    Все постепенно отказываются от этой глупости и Евросоюз в том числе.
    Решение уже принято.
  • Стронг Рок
    Европейцы больше не хотят переводить часы. Страны Евросоюза планируют отказаться от перехода на летнее и зимнее время в 2021-м году.
    Большинство жителей ЕС поддерживают отмену этой практики, которая выглядит все более устаревшей, а изначальные аргументы в ее пользу все больше ослабевают на фоне технологических изменений.
    Итак, Европейский парламент поддержал позицию о том, чтобы отменить перевод стрелок. Решение пока не окончательное, но оно станет основой для обсуждения со странами ЕС для подготовки соответствующего закона.
  • Стронг Рок
    Утром свет выключаем на час раньше, когда на работу собираемся.
    Вечером свет включаем на час раньше, когда с работы приходим.
    В чём экономия, брат? Україна 25 жовтня переходить на зимовий час - Цензор.НЕТ 2029
    ЕС уже принял решение от об отказе от этой глупости.
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