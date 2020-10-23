Новости

Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать

1 33616
Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать
Нардеп "Слуги народа", кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук заявила, что постановление об отмене второго тура местных выборов в связи с пандемией коронавируса не будут рассматривать.

Об этом Верещук сказала в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ТСН.

"Мы это постановление рассматривать не будем, оно не попадет в парламентский зал, оно совершенно абсурдное по своей сути: и юридически, и политически. Здесь даже нечего обсуждать. Этого постановления не будет", - отметила Верещук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верещук потратила на избирательную кампанию в три раза больше, чем киевская ячейка "Слуги народа"

Ранее сообщалось, что депутатами от "Слуги народа" в Верховной Раде зарегистрировано постановление, отменяющее повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать - Цензор.НЕТ 1403

    ...
  • 5 копійок
    Пролетиш ти над Києвом на парасолі.
  • Сергей Андрейчев
    Часто вы "оговариваетесь",то вода в Крым,то сокращение армии,то дети не полноценные,то свободные экономические зоны... Верещук об отмене второго тура местных выборов: постановление абсурдное, мы его не будем рассматривать - Цензор.НЕТ 7730
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости