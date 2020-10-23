Тернополь сможет выйти из "красной зоны" уже через неделю, - Степанов

Город Тернополь, вероятно, сможет выйти из "красной зоны" карантина уже через неделю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"При условии сохранения позитивной динамики город Тернополь сможет выйти из "красной зоны" уже через неделю", - отметил глава Минздрава.

Уровень заболеваемости в Сумах, которые также находятся в "красной зоне", вторую неделю подряд превышает показатель 900 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, сегодня комиссия ТЭБ и ЧС обновила карантинное зонирование в Украине, которое начнет действовать с 26 октября. Согласно ему, Тернополь попал в "красную зону".

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