"Послезавтра": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и выступление Зеленского в Раде
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также политики будут говорить о том, кому было адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде. Кроме этого, в программе расскажут, сколько украинцев готовы отдавать свой голос за деньги.
Гостями студии будут: Давид Арахамия, председатель фракции партии "СЛУГА НАРОДА"; Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина"; Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ"; Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС"; Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии"; Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская солидарность"; Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана"; Борис Филатов, мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція"; Андрей Садовый, мэр Львова; Олег Синютка, народный депутат, "Европейская солидарность"; Александр Сенкевич, мэр Николаева; Татьяна Домбровская, председатель ОО "Будущее Николаева"; Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины; Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало.