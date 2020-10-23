Более 41 тысячи новых случаев за сутки: во Франции побит очередной рекорд заболеваемости COVID-19
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья.
За минувшие сутки в стране коронавирус подтвердили у 41 622 человек. Предыдущий рекорд, зарегистрированный 16 октября, составил 30 000 случаев.
Такие огромные показатели связывают со значительным увеличением объемов тестирования, потому что раньше больные с легкими симптомами часто не попадали в статистику.
При этом количество положительных тестов среди всех осуществленных составляет 14,3%.
Госпитализировали в сутки 1754 пациента, из них 284 - в реанимацию.
В больницах за сутки умерли 165 больных, основной причиной смерти которых считают коронавирус. Количество умерших с начала эпидемии выросло до 34 210.
Население страны - около 67 млн.
Теперь Франция, с 999 043 подтвержденными случаями - в шаге от порога в 1 млн случаев, который первой в Европе пересекла Испания.
Напомним, накануне еще в 38 департаментах и одной заморской территории ввели ночной комендантский час.