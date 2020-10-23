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Никаких препятствий для получения еще одного транша МВФ в этом году пока нет: идет рабочий процесс, - Минфин

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Никаких препятствий для получения еще одного транша МВФ в этом году пока нет: идет рабочий процесс, - Минфин
Претензий к тому, как Украина выполняет договоренности относительно структурных маяков действующего соглашения stand-by, у МВФ нет.

Об этом в интервью одному из изданий рассказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По его словам, ранее были определенные беспокойства по поводу отставки главы НБУ Смолия. Но сейчас "уже все нормально".

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По словам замминистра, никаких препятствий для того, чтобы Украина могла получить транш в этом году, пока нет, и в данный момент идет рабочий процесс.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов.

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Топ комментарии

  • Дорогой Я
    Минфин врет: препятствия - волосатая лапа бородатой бабушки в руководстве нацбанка и продажные(или откровенно вражьи) суды.
  • secret secret_too
    представил реально не беню, а бородатую бабушку с волосатыми лапами, орнул.
  • secret secret_too
    вам давно все обьяснили: проводите реформы как порох и будут деньги, а будете жопой вилять получите хрен вместо денег и рейтинг как у януковича в 2014-м.
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