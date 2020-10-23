Никаких препятствий для получения еще одного транша МВФ в этом году пока нет: идет рабочий процесс, - Минфин
Об этом в интервью одному из изданий рассказал заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
По его словам, ранее были определенные беспокойства по поводу отставки главы НБУ Смолия. Но сейчас "уже все нормально".
По словам замминистра, никаких препятствий для того, чтобы Украина могла получить транш в этом году, пока нет, и в данный момент идет рабочий процесс.
9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.
12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов.