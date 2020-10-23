Страны "нормандской четверки" и США должны требовать от РФ подписания договора с гарантиями возврата оккупированных территорий Украины, - Яценюк

В повестке дня есть две опции: либо страны "нормандской четверки" и США заставят Россию выполнить "Минск" в украинской интерпретации, или поставят РФ условие подписать новый международно-правовой договор с гарантиями безопасности для Украины и возвращения оккупированных Донбасса и Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк во время Киевского форума по безопасности.

По словам Яценюка, "Минск" уже выполнил свою основную задачу - остановку широкомасштабной российской агрессии против Украины.

"Минск" не выполняется только по одной причине - его не выполняет Россия. У соглашений очень четкий нарушитель - Путин", - подчеркнул экс-глава правительства.

Яценюк добавил, что сейчас на повестке дня лишь несколько опций: "Первая опция - это когда Нормандский формат, а именно: Украина, Германия, Франция и приобщенные к этому формату Соединенные Штаты Америки - будут иметь единую интерпретацию Минских соглашений и заставят Россию выполнить "Минск" именно в украинской интерпретации".

Другой вариант, подчеркнул Яценюк - Украина, Германия и Франция вместе с США заявят, что Россия не выполняет и не собирается выполнять Минские договоренности.

"Тогда эти страны вместе с Украиной должны требовать от России - подписать новый международно-правовой договор, я подчеркиваю - международно-правовой договор, - с гарантиями безопасности для Украины, с гарантиями возврата Донецка, Луганска и Крыма как суверенных территорий украинского государства", - объяснил экс-премьер.

"Я не верю в возможность достичь мира в Украине через разговоры с Путиным и попытки в глазах Путина что-то увидеть. Что можно увидеть в глазах человека, если эти глаза окровавлены? Глаза Путина окровавлены. Там ты ничего не увидишь, кроме страданий, войны, порабощения и борьбы против Украины", - подытожил Яценюк.

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