"Бл#дь, противно читать. Тесты не делают даже контактным с симптомами. Плато, блин, у них!" - жители Чернигова о словах главврача 2-й больницы Кухаря по ситуации с COVID-19
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Главврач черниговской городской больницы №2 Владислав Кухарь заявил на совещании в мэрии, что количество людей, заболевших COVID-19, в течение последней недели уменьшилось, если сравнивать с предыдущим периодом. Его слова подверглись критике в соцсетях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Черниговское издание gorod.cn.ua написало, что по словам Кухаря, по сравнению с прошлой неделей, ситуация с появлением новых больных выравнивается, и Чернигов входит в так называемое "плато", когда количество новых больных остается неизменным.
Данную новость опубликовали в фейсбук-группе "Чернігівський Кисіль", после чего жители города начали ее комментировать.