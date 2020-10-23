Инициатива ограничить сроки службы вагонов ударит по Укрзализныце и будет стоить компании 15 млрд грн ежегодно, - Гусак

Решение о сокращении сроков эксплуатации железнодорожных вагонов ударит прежде всего по "Укрзализныце", которая вынуждена будет списать большинство полувагонов и все зерновозы.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.



"Больше всего это принудительное списание вагонов, зерновозов и вообще подвижного состава ударит по УЗ. Уже в 2021 году УЗ будет вынуждена списать и порезать 7,5 тыс. полувагонов или где-то четверть от тех полувагонов, которые она имеет в наличии и которые еще могут ездить. К 2028 году УЗ будет вынуждена списать 21 тыс. из 33 тыс. полувагонов, это две трети. И ей придется списать все 11 тыс. зерновозов ", - рассказал Гусак.



В то же время, он обратил внимание, что средств на обновление подвижного состава вместо списанных вагонов "Укрзализныця" не имеет. В частности, за первое полугодие текущего года компания получила около 9 млрд грн убытков.

Кроме того, по подсчетам эксперта, списание вагонов приведет к их дефициту на рынке перевозок, приведет к сокращению объема перевозок в 2021-2022 годах в размере 60 млн тонн в год на железной дороге.

"Для УЗ это потеря еще 15 млрд грн. Не только из-за недостатка собственных вагонов, а и потому, что не будет использоваться инфраструктура УЗ, ее локомотивы для перевозок вагонов других собственников. Это и падение перевозок и зерна, и угля, и железной руды, и прямой удар по программе, которую очень любит нынешнее правительство, это программа "Большое строительство", - пояснил Гусак.



Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89000 вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзализныцю" покупать новые, хотя гораздо важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры, которая сейчас находится в критическом состоянии.



