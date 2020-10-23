Правительство США перед выборами обвинило в атаках российских хакеров

Правительство США заявило, что поддерживаемые государством российские хакеры совершили атаки на десятки государственных и местных правительственных сетей в течение последних недель.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 октября ФБР и Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFE/RL.

Агентства заявили, что на сегодня нет никаких признаков того, что хакеры нарушили работу авиации, образовательных, избирательных или правительственных учреждений.

Отмечается, что тем не менее они могли искать доступа, чтобы получить возможности для будущих сбоев и влиять на политику и действия США или делегитимизировать государственные и местные органы власти.

В заявлении не упоминается, кто стал мишенью атак. Отмечается, что кампания была направлена ​​против "широкого круга целей США".

Атаки совершили хакеры, известные как Berserk Bear, Energetic Bear, Dragonfly и другие. Они успешно взломали сетевую инфраструктуру и украли данные как минимум из двух серверов.

Отметим, президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.

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