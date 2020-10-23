В больницах Киева на сегодняшний день лечатся 1705 человек, 417 из них - в тяжелом состоянии, - Кличко

В больницах столицы от коронавируса сегодня лечатся 1705 больных. 417 из них - в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Не уменьшается в столице и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах коммунальных медучреждений лечатся 1705 больных коронавирусом. Из них 36 детей. 417 пациентов - в тяжелом состоянии, 632 получают кислородную поддержку, 29 - на аппаратах ИВЛ. Еще 124 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сказал Виталий Кличко.

Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 480 больных.

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