Кремль о дебатах Трампа и Байдена: Это было соревнование в нелюбви к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не смотрели дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника на выборах, бывшего вице-президента страны Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.Ru".

"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения в СМИ на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Соревнования в большей нелюбви к России – это уже стало такой константой всех избирательных процессов в США, к сожалению. Мы прекрасно себе в этом отдаем отчет и можем только выразить сожаление", — сказал Песков.

Вторые и последние дебаты Трампа и Байдена прошли 22 октября.

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59-е выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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