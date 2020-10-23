Глава Харьковской ОГА Кучер раскритиковал зама мэра Терехова за проблемы с коронавирусом в Харькове

Игорь Терехов не смог ответить, когда Кернес вернется в Харьков, и показал документ из Шарите "недельной" давности.

В эфире ток-шоу "Право на владу" глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, который баллотируется в мэры Харькова от "Слуги Народа", раскритиковал заместителя городского головы Игоря Терехова за саботаж борьбы с пандемией.

Алексей Кучер сообщил, что вице-мэр игнорирует заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в то же время находит время для посещения зоопарка.

"У нас инспектируются зоопарки, но при этом не инспектируются больницы", - возмутился губернатор.

По словам Алексея Кучера город долгое время "не верил" в коронавирус, и даже после того, как тяжело заболел сам Геннадий Кернес, его подчиненные не стали вести себя более ответственно.

"Городские власти всячески демонстрировали отсутствие коронавируса всячески и продолжают это делать сейчас. Трагизм и мистика всей ситуации: пропадание Геннадия Адольфовича, отсутствие его в городе Харькове, а также борьба с коронавирусом – все эти вещи взаимосвязаны", - отметил губернатор.

Он обратил внимание на то, что многие проблемы городских больниц до сих остаются нерешенными. В то время как основной удар с самого начала пандемии взяли на себя областные медучреждения.

Терехов не дал конкретный ответ на вопрос о состоянии здоровья Кернеса. Он продемонстрировал справку из "Шарите" недельной давности, подтверждающую, что харьковский мэр действительно лечится в этой клинике.

В связи с этим Алексей Кучер заявил, что избирательный процесс в день голосования 25 октября не будет завершен.

"На самом деле, с учетом того, что происходит, после 25-го числа выборы в Харькове только начнутся", - подчеркнул кандидат в мэры Харькова.

Геннадий Кернес и Алексей Кучер, согласно результатам соцопроса компании Content Dynamics, выходят во второй тур выборов мэора Харькова. За Кернеса собираются проголосовать 46,7%, а за Кучера – 20,3% харьковчан.

Президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам заявил, что из-за таких мэров как Кернес многие стали жертвами коронавируса. В отношении мэров-нарушителей карантина открыты уголовные дела.

"Например, я ничего плохого не желаю мэру Харькова. Он сегодня в сложной ситуации. Он тяжело болеет. Не буду ничего плохого говорить. Мало того, он для Харькова делал, наверное, вещи важные. Но мы с ним говорили несколько раз, и он нас потом послушал, остановил метро, когда почувствовал, что количество больных растет. После этого он говорил, что все будет нормально, а сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация у него сложная", - напомнил Владимир Зеленский.

Геннадий Кернес уже два месяца не появлялся на публике, не участвовал в телеэфирах, не записывал видеообращений и т.д.

16 сентября мэр Харькова в тяжелом состоянии был доставлен в Берлин, где его госпитализировали в элитную клинику "Шарите". В Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес заразился коронавирусом, на фоне которого у него началось двухстороннее воспаление легких и обострились хронические болезни.