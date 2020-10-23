ОАСК не стал отменять опрос Зеленского в день выборов: Права не нарушает

Окружной административный суд Киева решил не отменять объявленный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

С соответствующим иском обращался житель Ивано-Франковской области. В решении говорится, что суд обязан предоставить правовую защиту только при наличии реального нарушения прав человека на момент обращения в суд.

"Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий в будущем не может быть расценено судом как действие, нарушающее право истца. Исходя из заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и неподкрепленным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", - сообщили в суде.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Нардеп "ЕС" Владимир Вятрович направил официальное обращение к главе Нацполиции с призывом пресекать любые попытки незаконного влияния на избирателей в день голосования 25 октября.