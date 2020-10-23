Пассажир рейса "Запорожье - Анталия" "заминировал" самолет, эвакуировали 180 человек, - полиция

Пассажир международного аэропорта "Запорожье" "заминировал" самолет сообщением "Запорожье-Анталия", правоохранители эвакуировали 180 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области, 22 октября около 13:00 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что один из пассажиров международного аэропорта "Запорожье" высказал намерение заминировать самолет сообщением "Запорожье-Анталия".

"Правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили личность мужчины, который сообщил о "минировании": это местный житель 1969 года рождения. Объяснять свой поступок он отказался.

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По данному факту сектором дознания открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.