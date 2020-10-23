На Одесчине еще три больницы полностью перепрофилируют под лечение COVID-19: в ближайший месяц ожидается резкое увеличение количества больных, - ОГА
Об этом сегодня на брифинге заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, согласно прогнозам эпидемиологов, в ближайший месяц ожидается резкое увеличение количества больных коронавирусной болезнью.
В связи с этим, принято решение перепрофилировать исключительно под лечение инфицированных COVID-19 семь больниц региона. Помимо четырех учреждений, расположенных непосредственно в Одессе, переоборудуют три больницы в районах области.
"Три больницы Одесской области - исключительно под лечение больных COVID-19. Это Дунайская областная больница в городе Измаиле, Черноморская городская больница и Подольская центральная районная больница", - сказал Куцый, добавив, что сегодня состоится совещание с главврачами основных опорных лиц.
По его словам, перепрофилирование семи медучреждений региона значительно облегчит "маршрут пациента" для медиков и скорой помощи.
"Буквально сегодня начнем разрабатывать этот новый маршрут и в начале следующей неделе будем его иметь", - сказал председатель ОГА.
Он подчеркнул, что по собственному опыту знает о коварстве COVID-19, в частности, о том, какие это заболевание имеет тяжелые и нестандартные последствия. Как отметил Куцый, несмотря на то, что сам он перенес заболевание в очень легкой форме, ощущает эти последствия до сих пор.