Наемники РФ проводят занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, - ГУР
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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с 19 октября в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск продолжается комплексная итоговая проверка за 2020 учебный год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В рамках данного мероприятия на полигонах на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник проводит зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, в т.ч. в ночное время.
Кроме того, командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами.
Контроль за проведением мероприятий комплексной итоговой проверки осуществляет комиссия Южного военного округа ВС РФ.