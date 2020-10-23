Во время голосования избиратели должны только показать паспорт, а не передавать его в руки членам избиркомов, - Степанов

Избиратели должны лишь показать паспорт, а не передавать его в руки членам избирательных комиссий.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время голосования избиратель должен показать документ, подтверждающий личность и гражданство, но не передавая его в руки члену избирательной комиссии. Избиратель самостоятельно должен перелистывать страницы документа для полного ознакомления с его данными членами избирательной комиссии. Не надо передавать документ в руки, потому что это прикосновения, а вирус передается и через такой контакт", - сказал Степанов.

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Он отметил, что все лица, которые обеспечивают избирательный процесс и находятся в избирательных комиссиях для голосования, обязаны быть в защитных масках или респираторах и защитных щитках.

По словам министра, в случае выявления COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные члены комиссии могут продолжать работать, если у них нет признаков респираторной болезни и они не имели контакта с больным без средств защиты.

Степанов добавил, что на каждом избирательном участке должны быть установлены урны для использованных средств защиты. Также на специальных избирательных участках могут устанавливаться дополнительные противоэпидемические мероприятия.