"Есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине", - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил намерение построить пять медицинских городков по Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил во время рабочего визита на Донетчину.
Президент отметил, что наличие высококвалифицированных врачей и современного оборудования - залог предоставления качественной медицинской помощи.
"У нас есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем", - подчеркнул Зеленский.
При этом президент акцентировал внимание на необходимости поиска и внебюджетных путей финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.