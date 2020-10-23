Украина является ключевым государством в современной геополитике, - Фукуяма

Украина является сейчас ключевым государством в глобальной геополитике и для будущего демократии во всем мире. Если Украина достигнет успеха в развитии демократических институтов и в борьбе с коррупцией, вдохновит своим примером другие страны региона.

Об этом заявил профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина - это ключевое государство для нынешней глобальной геополитики и для будущего демократии во всем мире. Если Украина достигнет успеха в развитии демократических институтов и в борьбе с коррупцией, ряд других стран региона тоже смогут этого добиться. Украина может вдохновить другие народы, стремящиеся жить в свободных и демократических обществах", - сказал Фукуяма.

По его словам, сейчас демократии угрожают несколько вызовов, первый из них - усиление позиций авторитарных государств, в частности России и Китая.

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"Россия вмешивается во внутренние дела своих соседей и в политику демократических стран, в том числе США. Россия освоила ряд новых средств для дестабилизации демократий по всему миру. Она превратила интернет на оружие и создала новый тип войны - гибридный, что позволяет ей отправлять войска в другие страны и одновременно отрицать это", - отметил известный в мире политолог и философ.

По его убеждению, президент Путин не имеет крепкого базиса и выбрал не тот путь, на котором можно сформировать мощное государство, потому что модернизация экономики РФ провалилась и не может быть конкурентоспособной, поскольку до сих пор зависит от ископаемых источников энергии и цен на энергоносители.

"Путин пошел на огромный риск, превращая эту слабость в политическое преимущество. Он осуществил вторжение в Украину и Грузию, поддерживает авторитарные режимы в Венесуэле и других регионах. Это ведет к международной изоляции и санкциям", - отметил Фукуяма.

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Несмотря на действия РФ, политолог считает, что Китай несет в глобальной перспективе большую угрозу.

"Китай в долгосрочной перспективе несет большую угрозу для глобальной демократии, чем Россия, хотя сейчас составляет меньшую прямую угрозу для Украины. Китайская экономика больше и намного динамичнее, чем российская. Китайские компании лидируют в разработках технологий 21 века, например, искусственного интеллекта и машинного обучения. Китайцы обладают мощными средствами для расширения своего влияния, имея, в частности, возможность построить инфраструктуру в рамках инициативы "Один пояс - один путь". С ростом мощности выросли их амбиции", - сказал Фукуяма.