Порошенко рассказал, как добился поставок западного вооружения в Украину: Я в 2014 году в Германии двигатель для танка не мог купить

Украине в 2014 году удалось не просто быстро сформировать антипутинскую коалицию, но и преодолеть эмбарго на поставки западного вооружения.

Об этом напомнил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время дискуссии на Специальном Киевском форуме по безопасности. передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужно было создавать новый формат мировой коалиции в поддержку Украины с санкциями, поставкой нам летального оружия. Я хочу напомнить - когда я вступил в должность президента 7 июня 2014 г., против Украины действовало официальное эмбарго западных стран на поставку любого оружия, даже нелетального", - отметил Порошенко.

"Я в Германии двигатель для танка не мог купить, потому что это была продукция двойного назначения. Я в Италии не мог купить навигационное оборудование, потому что нам директивы запрещали. И прорыв был первый, когда на переговорах с Франсуа Олландом мы договорились за одну встречу об остановке строительства и поставок вертолетоносцев Мистраль и о поставке нам очень важных элементов радиоэлектронной борьбы. Мы закупили, чтобы в 2015 году поставили, включили на 30 км вокруг проводные телефоны перегорели. И мы это использовали на фронте", - вспоминает лидер "Европейской Солидарности".

"У нас не было ни одного дрона. Я хочу напомнить, сколько критики было, когда я принял решение во время визита в Турцию и встречи с Эрдоганом закупить боевые ударные дроны. Посмотрите сейчас, как они применяются в Азербайджане. Именно такие, как мы купили. И посмотрите, как они "используются" в Украине", - отметил Петр Порошенко.

Он также отметил, что скоро уже два года как Зеленский у власти, и у него достаточно полномочий, чтобы начать реализовывать собственную стратегию безопасности, а не надеяться на призрачные "гарантии" Будапештского меморандума.

"Скоро 2 года, мужчина. Нравится Будапештский меморандум - поступай по Будапештскому. Нравится Минск - делай по Минску. Нравится другое - делай!" - призвал Петр Порошенко.

"Сами не понимаете - спросите у умных людей, вам подскажут. Зачем спрашивать у украинцев, которые жизнь отдают за то, чтобы защитить свою землю, надо нам воспользоваться возможностью "бетонных" гарантий, содержащихся в Будапештском меморандуме? Спросите у Кравчука, там нет бетонных гарантий, спросите у экспертов по международному праву, там вообще нет гарантий", - констатирует Порошенко.