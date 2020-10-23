Польша вводит локдаун из-за вспышки COVID-19
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на TVN24.
"Рестораны, кафе и бары не смогут работать так, как раньше. Они могут предлагать еду и напитки только на вынос", - объяснил запрет для заведений общественного питания премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Кроме того, вводится запрет собираться в группах, состоящих из более 5 человек, если речь не идет о членах одной семьи.
Также школьников отправляют на дистанционное обучение. До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 – 3 классов, другие школьники учились дистанционно.
"Ситуация остается сложной, динамичной. Мы должны действовать решительно. Нас очень беспокоит темп прироста, его нужно остановить", - объяснил решение о введении локдауна Моравецкий.
Жесткий карантин вводится на две недели с возможностью продления с учетом ситуации с коронавирусом. Если нынешние меры не дадут результата, то правительство Польши не исключает закрытие границ и другие радикальные действия.