Отмена перехода на летнее время зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в ЕС, - Минэкономики

Решение зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в странах Евросоюза

Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза. Для этого соответствующее решение должно быть принято в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в Минэкономики, Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Каждая страна ЕС должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени останется: на летнем или зимнем.

"Минэкономики проводит мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решение об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства с ЕС, будет предложено Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины", - говорится в сообщении.

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Отметим, в марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Однако данное голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов, а станет основой дискуссии в странах ЕС для выработки совместной позиции.