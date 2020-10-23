Близкие погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом намерены подать в суд, "если вину возложат на экипаж"

Семьи членов экипажа военного самолета Ан-26, который разбился в Харьковской области, намерены подать в суд из-за обнародованных причин трагедии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой стала реакция на предварительные выводы правительственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

По словам вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, были установлены как основные причины катастрофы, так и побочные. Так, среди ряда причин является как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").

Мать погибшего капитана Ирина Кишеня рассказала ТСН, что перекладывание вины на экипаж для семей ожидаемо. И если в следующую среду на заседании правительства в финальном отчете действительно прозвучат анонсированы вице-премьером выводы правительственной комиссии, родственники будут подавать в суд.

"Я очень возмущена, потому что это мы и ожидали, что всю вину возложат на экипаж. Честно говоря, очень легко все списать на погибших ребят и очень трудно, чтобы "вверху" кто-то ответил за это. Мы будем обращаться в Министерство обороны и в письменном виде, и звонить на горячую линию, и подавать в суд", - заявила Ирина Кишеня.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.