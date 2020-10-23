Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как и РФ, - Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет такое же право участвовать в урегулировании конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе, как и Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то и Турция считает, что у нее есть не меньшее право принимать такое же участие", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что не слышал о негативной реакции со стороны России. По его словам, Минская группа ОБСЕ не добилась урегулирования.

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Напомним, в результате военных действий в Нагорном Карабахе есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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