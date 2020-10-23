Отец истекшего кровью в "серой зоне" воина Журавля подал на Зеленского заявление в ГБР о совершении преступления. ДОКУМЕНТ

Отец погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля, Сергей Журавель подал в Госбюро расследований и Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой заявление о возможном совершении президентом Владимиром Зеленским преступления из-за возможного превышения им служебных полномочий.

Об этом Сергей Журавель сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я, Сергей Журавель, отец погибшего воина Украины - Ярослава Журавля. Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих, под прикрытием "стремления к миру". Я подаю иск в Генеральную Прокуратуру относительно совершения преступления Владимиром Зеленским, на посту Верховного Главнокомандующего и Президента Украины. Я не боюсь и пойду до конца, ради Справедливости", - заявил отец погибшего воина.

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Отец разведчика обвиняет Зеленского в том, что он "запретил привлечение подразделений специального назначения для проведения спасательно-поисковых мероприятий" возле Зайцевого. По словам отца, это привело к тому, что раненный Ярослав Журавель погиб от кровопотери в "серой зоне".

Сергей Журавель требует начать досудебное расследование по ч. 4 статьи 426 (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Исковое заявление Журавель подал Генеральному прокурору и в Государственное бюро расследований.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование. Украинским воинам пришлось отойти из-под обстрела, тела погибших и раненый сержант остались в "серой" зоне на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, Николая Илина было возвращено с временно оккупированной территории.

21 июля наемники РФ передали еще одно тело павшего защитника Украине. Тогда в ООС заявили, что погибшим может быть военный, которого до сих пор считали раненым. Позже подтвердилось, что погиб Журавель. Он был командиром отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты.