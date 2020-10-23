Лукашенко отдал половину своего урожая картошки омоновцам

Половину урожая картофеля со своих соток захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отдал бойцам ОМОНа.

Об этом со ссылкой на "Радыё Свабода" сообщает Цензор.НЕТ.

Половина урожая картофеля, который семья Лукашенко собрала на своем участке, отправлена ОМОНу, говорится в заметке со ссылкой на провластный телеграмм канал.

Ранее свою картошку Лукашенко возил в Москву своему коллеге Владимиру Путину, дарил журналистам из своего пула, делился с ближайшим окружением, напомнили в белорусской службе "РС".

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