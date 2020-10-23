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Лукашенко отдал половину своего урожая картошки омоновцам

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Лукашенко отдал половину своего урожая картошки омоновцам
Половину урожая картофеля со своих соток захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отдал бойцам ОМОНа.

Об этом со ссылкой на "Радыё Свабода" сообщает Цензор.НЕТ.

Половина урожая картофеля, который семья Лукашенко собрала на своем участке, отправлена ОМОНу, говорится в заметке со ссылкой на провластный телеграмм канал.

Ранее свою картошку Лукашенко возил в Москву своему коллеге Владимиру Путину, дарил журналистам из своего пула, делился с ближайшим окружением, напомнили в белорусской службе "РС".

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Топ комментарии

  • Goldman Sachs
    На месте его опричников следовало б задуматься - ворует миллиардами, а платит тем, на ком держится, картошкой.
  • Старый пионэр
    Не, ну а че - скоро денег не будет, а с омоном надо же как то рассчитаться
  • Андрей Андрийко
    Лукошенко - преступник как и путин. Просто они богатые - и все! Но преступники .
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