Россия может ввести войска в Беларусь после 1 ноября, - Данилов

Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь. Это может стать большим вызовом для Украины, Польши и Литвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время Киевского форума безопасности заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы влиять на процессы в Беларуси. Россия будет решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября - выборов в Молдове. Считаю, что они могут ввести свои войска на территорию Беларуси. Это - большой вызов для Украины, Литвы и Польши. Мы с моими визави из этих стран постоянно держим контакт", - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, работа над задачами, которые ставил перед собой Путин о возвращении Украины, Беларуси и других государств, кроме, возможно, среднеазиатских, под влияние России, продолжается с тех пор, как Кремль оправился после событий 1991 года.

"2008 был годом великого перелома. К большому сожалению, мы не ожидали от наших партнеров случившегося в апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, когда нам отказали в предоставлении Плана действий по членству в Альянсе. ... В том же году мы получили открытую агрессию РФ против Грузии, этому не была дана адекватная оценка, и результат сегодня известен - оккупация Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины. ... В Беларуси будет сложная ситуация, и если она будет выходить из-под контроля Лукашенко и Путина, участие могут принять российские военные", - подытожил Данилов.

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