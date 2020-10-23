Памятник Небесной Сотне осквернил студент столичного Университета коммуникаций Борисенко из Донецка. Он должен быть отчислен, - Бутусов

Илларион Борисенко, осквернивший памятник Небесной Сотне в Киеве, должен быть отчислен из Университета коммуникаций за свой поступок.

Об этом написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Цензор.НЕТ обратится в Университет коммуникаций, чтобы студент Борисенко был отчислен. Преступники коммуникациями заниматься не должны", - отмечает журналист.

По его словам, против Борисенко открыто дело по статье 296 - хулиганство, которая предусматривает наказание - арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 5 лет или штраф до 34 тысяч гривен.

Бутусов также расчитывает, что Борисенко посидит в камере 6 месяцев за содеянное.

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Напомним, ночью 22 октября на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ в столичной полиции, злоумышленника зовут Илларион Олегович Борисенко, 25.11.1998 года рождения. Этот 21-летний житель Донецка, где он прописан по улице Кадиевская, приехал в Киев и учится в Государственном университете коммуникаций на 3-м курсе.

Проживает Борисенко в общежитии университета на улице Соломенская, 7А.

Чтобы получить паспорт Украины приезжал в Волноваху из Донецка в январе 2015-го. В 2017-м приехал в Киев, получил загранпаспорт, поступил в вуз.