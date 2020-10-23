5,6 млн экономически активного населения Украины отсутствует на налоговой карте, - глава ГНС Любченко

Около 5,6 млн украинцев отсутствуют на налоговой карте Украины

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Налоговая служба Украины достаточно длительное время не видит на налоговой карте из экономически активного населения 5,6 млн граждан", - сказал чиновник.

Госреестр физлиц содержит информацию о 44,1 млн человек, без учета территории ООС - 37,6 млн.

"В прошлом году 19,7 млн граждан, или 45%, получили различные доходы на 2 трлн грн. Из них доходы в виде зарплаты - 11,6 млн граждан на 1,153 трлн грн, причем 2,1 млн – это пенсионеры. То есть реально зарплату получали только 9,5 млн людей непенсионного возраста", - пояснил Любченко.

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"Официально в 2019 году 13,4 млн экономически активных граждан, или 30% всего населения, не получают доходов (в том числе студенты, инвалиды, домохозяйки и т.д.)", - добавил он.

Согласно данным Пенсионного фонда, размер среднемесячной зарплаты, с которой взимается единый социальный взнос (ЕСВ), за прошлый год составил 9,205 тыс. грн. То есть ЕСВ - 2,025 тыс. грн. Средний размер пенсии в прошлом году - 3,083 тыс. грн.

"Понятно, что необходимы дотации. Но по закону Пенсионному фонду должно хватать ЕСВ. Если исходить из этих данных, ставку ЕСВ нужно поднимать до 34% - это утопия. Значит, нужно увеличить число плательщиков", - отметил глава ГНС.

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