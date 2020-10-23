Кулеба о вопросе по Будапештскому меморандуму в "опросе Зеленского": "Назрела потребность в разговоре о гарантиях безопасности для Украины"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил важность включения вопроса о Будапештском меморандуме на всеукраинский опрос 25 октября.

"Давно назрела потребность в разговоре о гарантиях безопасности для Украины, потому что урок 2014 года показывает, что те правовые и политические механизмы безопасности, которые существовали - они не сработали. Мы продолжаем жить рядом с Россией, от географии не убежишь, и поэтому есть вопрос, каким образом мы можем гарантировать безопасность Украины", - сказал.Кулеба журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Тот вопрос, который был включен в пятерку вопросов, на которые украинцам будет предложено ответить 25 октября, оно собственно является таким началом этой дискуссии, не экспертной, а широкой дискуссии о том, какими должны быть гарантии безопасности Украины", - добавил он.

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По его словам, стратегия МИД Украины всегда заключается в использовании всех дипломатических средств для обеспечения нашей безопасности и восстановления территориальной целостности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

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