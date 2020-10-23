Россия бросила вызов цивилизованному миру и играет без правил, - Резников
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом министр заявил во время Киевского форума по безопасности.
"Седьмой год продолжается на востоке Украины, а на самом деле - на востоке Европы конфликт с ядерной державой. Россия на сегодняшний день бросила вызов цивилизованному миру и играет без правил. К сожалению, мир позволил эту игру, и следствием того, что агрессор не чувствует и не понимает последствий, произошла оккупация Крыма и вооруженная агрессия в Донецкой и Луганской области", - подчеркнул Резников.
По словам вице-премьера, экономический ущерб может составлять около 100 млрд долларов, а на минимальное восстановление Донбасса может понадобиться примерно 21-22 млрд долларов.
"Преодоление последствий войны займет как минимум поколение, не менее 25 лет после наступления мира. Опыт соседней Хорватии показывает, что разминирование спустя 25 лет после окончания войны еще идет, и по их плану, займет еще пять лет, а ментальная реинтеграция не завершена и по сей день. Не будем забывать и про экологическую катастрофу", - сказал Резников, вспомнив проблему с радиоактивной водой из затопленной шахты "Юнком" и другие подобные ситуации.