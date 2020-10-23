Россия бросила вызов цивилизованному миру и играет без правил, - Резников

Вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, к чему привела ничем не сдерживаемая агрессия РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом министр заявил во время Киевского форума по безопасности.

"Седьмой год продолжается на востоке Украины, а на самом деле - на востоке Европы конфликт с ядерной державой. Россия на сегодняшний день бросила вызов цивилизованному миру и играет без правил. К сожалению, мир позволил эту игру, и следствием того, что агрессор не чувствует и не понимает последствий, произошла оккупация Крыма и вооруженная агрессия в Донецкой и Луганской области", - подчеркнул Резников.

По словам вице-премьера, экономический ущерб может составлять около 100 млрд долларов, а на минимальное восстановление Донбасса может понадобиться примерно 21-22 млрд долларов.

"Преодоление последствий войны займет как минимум поколение, не менее 25 лет после наступления мира. Опыт соседней Хорватии показывает, что разминирование спустя 25 лет после окончания войны еще идет, и по их плану, займет еще пять лет, а ментальная реинтеграция не завершена и по сей день. Не будем забывать и про экологическую катастрофу", - сказал Резников, вспомнив проблему с радиоактивной водой из затопленной шахты "Юнком" и другие подобные ситуации.

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