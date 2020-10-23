Партии на местных выборах потратили на агитацию в Фейсбуке почти 70 млн грн, - ОПОРА

В течение двух месяцев предвыборной кампании политические партии потратили на рекламу в социальной сети Facebook ориентировочно 2,6 миллиона долларов (около 70 млн гривен).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщила гражданская сеть "ОПОРА".

"Роль интернета и социальных сетей стала определяющей в разрезе типов агитации, которыми больше всего пользовались субъекты избирательного процесса ... По сравнению с последними парламентскими выборами количество опубликованных рекламных объявлений в социальной сети Facebook выросло почти вдвое", - заявили в "ОПОРЕ".

Причем там добавили, что неконтролируемое распространение дезинформации, фейковых общественных опросов, грязной агитации являются ключевыми вызовами агитационной кампании в интернете. "А неконтролируемый характер финансовых затрат на агитацию в интернете есть провоцирует рост политической коррупции", - говорится в сообщении.

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