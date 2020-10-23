На Донбасс надвигается экологическая катастрофа и радиационное загрязнение, - Резников

Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения. Украина уже обратилась в Международное агентство по атомной энергии относительно проведения мониторинговой миссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время Киевского форума по безопасности.

"Донбасс находится на грани экологической катастрофы. Не только из-за загрязнения воздуха, почвы, взрывов боеприпасов и минировния - там имеет место и ядерное загрязнение. Мало кто знает, но в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на оккупированных территориях, советская власть осуществила ядерный взрыв 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После того капсулу оставили в шахте, но постоянно откачивали воду, чтобы предотвратить попадание радиации в почву и воду. Два года назад оккупационная власть прекратила откачку воды, и радиация уже поступает в горизонт питьевой воды", - рассказал министр.

Резников также отметил, что прекращена откачка воды из нескольких десятков других шахт, и это уже через несколько месяцев приведет к экологической катастрофе не только на Донбассе, но и в Ростовской области РФ.

"Я обратился к МАГАТЭ о проведении экспертизы, мониторинговой миссии. На сегодняшний день вопрос, пропустят ли мониторинговую группу на оккупированные территории, пока открыт. Я надеюсь, что наблюдатели таки попадут туда и зафиксируют ситуацию с радиоактивным загрязнением", подытожил Резников.

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