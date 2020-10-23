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СБУ задержала на Киевщине вооруженных "активистов", источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено). ФОТОрепортаж

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На Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ задержала на Киевщине вооруженных активистов, источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено) 01

По данным предварительного следствия установлено, что объединение подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий. Под видом спортивного объединения членов ОО по заказу руководства партии привлекали к силовым действиям во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях. Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансирование осуществлял другой народный депутат от этой партии, который владеет местной охранной компанией.

Источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах утверждает, титушки подчинялись распоряжениям главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Оперативники спецслужбы установили, что участники ОО также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали сбыт участниками ОО двух партий амфетамина.

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Во время обысков, проведенных по адресам проживания основных фигурантов, правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ​​ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства , сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

СБУ задержала на Киевщине вооруженных активистов, источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено) 02
СБУ задержала на Киевщине вооруженных активистов, источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено) 03
СБУ задержала на Киевщине вооруженных активистов, источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено) 04

Двух активных участников группировки сотрудники спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства, еще трое "активистов", которые скрываются от органов досудебного расследования, находятся в розыске.

СБУ задержала на Киевщине вооруженных активистов, источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено) 05

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СБУ задержала на Киевщине вооруженных активистов, источник говорит, что это титушки Медведчука (обновлено) 06

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступлений.

Топ комментарии

  • Серый Вовк
    Перевести активных титушек в пассивных петухов ... На Киевщине задержаны вооруженные "активисты", которых финансировали нардепы для участия в рейдерстве и протестных акциях, - СБУ - Цензор.НЕТ 1231
  • mrSmith
    А что же на последнем пистолете затерли надпись Форт-17 и номерок?
    Чтобы не выяснилось, что "активист" по совместительству мент?
    Или может получил наградной пистолет?
  • Некто Максим
    Без названия партии эта новость - не новость.
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