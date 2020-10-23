Германия и Франция не слишком активно влияют на РФ, - генерал США Ходжес
"Никого давно не удивляет, что Кремль никогда не выполняет взятых на себя обязательств. Они никогда не придерживаются слова, если только им не противостоит четкая сила и конкретные протоколы верификации... Поэтому мы должны производить неуклонное влияние на Кремль, заставляя его придерживаться принятых обязательств. Если честно, в этом нам (США. - Ред.) очень нужна помощь Германии. На мой взгляд, Германия и Франция не слишком охотно влияют на Кремль - в первую очередь, из-за прочных экономических связей", - сказал Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его убеждению, причиной такой ситуации является и то, что у Германии существует определенное "чувство вины" по поводу гибели миллионов советских людей во время войны.
"Я прожил в Германии несколько лет, и знаю, что подобное "чувство вины" существует. И мне кажется, это главная причина, почему немцы не спешат давить на Кремль", - отметил генерал.
Однако, по его словам, ситуация понемногу начинает меняться. "В той же Германии отравления господина Навального стало очень значимым событием. То есть, как Бундестагу, так и самому канцлеру Меркель становится трудно терпеть такие вещи - и чем дальше, тем хуже. Это видно также на примере "Северного потока-2". Поэтому, как мне кажется, потенциал здесь кроется именно в сотрудничестве США с Германией, в тонкой осмысленной работе с союзниками, которая приведет к усилению давления на Кремль и, в итоге, привлечению его к ответственности ", - отметил Ходжес.
Он добавил, что Украине, по его мнению, следует продолжать прилагать усилия, чтобы "завоевать полное доверие Западной Европы".