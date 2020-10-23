Закон стал базовым основанием развития новой системы внешней разведки, - СВР о законе "Про разведку"

Вступление в силу закона Украины "О разведке" является важным шагом в реформировании сектора безопасности и обороны Украины, которое началось с принятия закона "О национальной безопасности Украины",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Службы внешней разведки Украины (СВР) в пятницу.

"СВР приложила огромные усилия для необходимости адаптации модели деятельности и построения разведывательного органа к новым условиям, которые сложились с учетом реализации курса нашего государства на интеграцию в европейское и евроатлантическое пространство. И именно принятый закон Украины стал базовым законодательным основанием развития новой системы внешней разведки", - отметил глава СВР Валерий Кондратюк.

Законом, в частности, создано разведывательное сообщество, круг субъектов, деятельность которых прямо или косвенно касается защиты государственных интересов Украины от внешних угроз. Определена роль и место отдельных субъектов этого сообщества при выполнении задач по обеспечению внешней безопасности Украины, а также основ их взаимодействия между собой.

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Закон разграничивает полномочия и сферы ответственности разведывательных органов с сосредоточением их усилий на приоритетных направлениях обеспечения национальной безопасности, исключает дублирование их задач и функций и одновременно обеспечивает комплексный подход к выполнению разведывательными органами приоритетных задач разведывательной деятельности в соответствующих сферах.

Также законом выделяется механизм проведения разведывательных мероприятий из системы оперативно-розыскной деятельности. До вступления в силу закона "О разведке" проведения разведывательных мероприятий, направленных на добывание информации, регулировалось Уголовным процессуальным кодексом Украины и законом "Об оперативно-розыскной деятельности". Регулирование специфики разведывательной деятельности некорректно укладывалось в рамки антикриминального законодательства и требовало изменений, отмечают в СВР.

Впервые в истории Украины законодательно определен социальный и правовой статус, а также соответствующие гарантии лиц, конфиденциально сотрудничающих с разведывательными органами (компенсации, льготы, различные виды пособий и т.д.).

Закон "О разведке" является комплексным законодательным актом, которым в общей сложности предусмотрено внесение изменений в более чем 25 других законодательных актов.

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Нормами закона усиливается демократический гражданский контроль над разведывательным сегментом сектора национальной безопасности и обороны, прежде всего парламентского и общественного. Это будет способствовать четкому пониманию задач, способов и методов деятельности разведывательного сообщества, а также возможности надлежащей оценки результатов этой деятельности.

Со вступлением в силу закона "О разведке" реформа сектора безопасности и обороны в части развития национальной разведки не заканчивается, отмечают в СВР. Этот закон является основанием для других нормативно-правовых актов, которыми будет детализирован каждый конкретный аспект деятельности разведывательных органов и других субъектов разведывательного сообщества, а также правовые гарантии сотрудников разведывательных органов, членов их семей и лиц, конфиденциально сотрудничающих с этими органами.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке" 21 сентября, Верховная Рада приняла его 17 сентября. "Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", - отметил глава государства.

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