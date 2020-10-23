Енин о переговорах по сбитому в Иране самолету МАУ: Никакого компромисса по вопросам справедливости быть не может

Иран в ближайшее время предоставит Украине результаты расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого ракетой в небе над Тегераном.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этомзаявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, комментируя очередной раунд переговоров с Ираном.

"Мы провели два сложнейших дня в переговорном процессе с иранской стороной. Могу сказать, что мы получили определенную дополнительную информацию. Мы также получили заверения иранской стороны, что в ближайшее время она завершит расследование и направит проект соответствующего отчета в адрес украинской стороны для внесения предложений и замечаний", - отметил замглавы МИД.

По словам Енина, в ближайшее время Украина получит ответы на запросы о международной правовой помощи органов досудебного расследования и прокуратуры.

"В ближайшее время наши эксперты получат ту информацию, которая интересует нас с точки зрения системы противовоздушной обороны, организации боевой работы, управленческого цикла, чтобы понять больше об истинных причинах этой трагедии", - добавил заместитель главы МИД.

Енин заверил, что "никакого компромисса по вопросам справедливости в переговорах с иранской стороной быть не может".

"Мы четко отметили, что чем ближе мы находимся к установлению истины, тем более конструктивным может быть переговорный процесс об уровне компенсаций. На этот раз мы не касались вопросов компенсации родственникам погибших", - отметил он.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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