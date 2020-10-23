ГБР уличило двух полицейских из Кривого Рога в завладении украденными драгоценностями

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении двум полицейским Криворожского ОП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области в завладении украденными драгоценностями.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По данным предварительного расследования, двое полицейских, расследуя кражу золотых украшений из квартиры жительницы Кривого Рога, в мае 2019 задержали 34-летнего мужчину, который часть похищено уже успел сбыть, а золотую цепочку подарил знакомой девушке. На следующий день все украшения полицейские нашли, но возвращать хозяйке не стали. Зато задержанному мужчине предложили все золото продать так называемым "валютчикам" одного из местных рынков, а деньги поделить.

Однако, вместо "выручки" мужчина стал подозреваемым в уголовном производстве по ч. 3 ст. 185 УК, а обвинительный акт в отношении него направили в суд. В то же время, в материалах дела отсутствуют какие-либо процессуальные документы, согласно которым работники отдела полиции изымали вещественные доказательства.

По заключению экспертизы рыночная стоимость украшений составляет более 130 000 гривен.

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Таким образом, полицейские подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.