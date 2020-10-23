От агрессии России пострадали 9,5 млн украинцев, - вице-премьер Резников

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что 9,5 млн граждан Украины пострадали из-за агрессии Российской Федерации и 14 тыс. украинцев лишились жизни в результате войны на Донбассе.

Об этом сказал Резников на Специальном киевском форуме по безопасности 23 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день 9,5 млн граждан Украины пострадали из-за действий РФ. Через эту войну так или иначе прошло уже около 7 млн украинцев - именно столько граждан проживали в Донецкой и Луганской области до начала этого военного вооруженного конфликта. Около половины жителей Донецкой и Луганской области находятся за пределами своих собственных домов, совей земли, потому что вынуждены были убегать от этой войны", - сказал Резников.

По его словам, около 2,5 млн граждан Украины являются жертвами оккупации в Крыму, а те, кто остались там, страдают от религиозных, политических, национальных притеснений.

"На сегодняшний день, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию только в оккупированном Донбассе, и в Крыму, по нашим данным, это коснулось 90% населения", - пояснил Резников.

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По его словам, участниками военных действий в Украине стали около 420 тыс. граждан.

"По нашей информации, только на территориях, которые мы контролируем, как правительство, сегодня 14 тыс. украинцев уже погибли в этой войне", - добавил вице-премьер.

Экономические потери также являются многочисленными, указал Резников. Он напомнил, что эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд оценил объем потерь от российской агрессии в Крыму и на Донбассе в почти $100 млрд, а Венский институт экономических исследований подсчитал, что на минимальное восстановление Донбасса понадобится $21-22 млрд. Вице-премьер сообщил, что единственным вариантом осуществления этой задачи является перезапуск экономики, который могут помочь осуществить только инвесторы.

"Преодоление последствий войны будет продолжаться минимум одно поколение, не менее 25 лет после наступления мира, после начала деоккупации", - подчеркнул Резников.

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