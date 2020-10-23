Новости

Для сбора компромата на украинскую элиту российские спецслужбы открыли "Евролаб" под Пальчевского, - Гордон

24 64686
Для сбора компромата на украинскую элиту российские спецслужбы открыли "Евролаб" под Пальчевского, - Гордон
Лаборатория анализов "Евролаб", которая принадлежит кандидату в мэры Киева Андрею Пальчевскому, была открыта под него спецслужбами России для сбора компромата на элиту Украины.

Об этом журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала Украина-24.


"По заданию, очевидно - ГРУ Генштаба ВС РФ, этот человек (Андрей Пальчевский,-прим.ред) приехал в 2000-х в Киев, здесь под него открыли фирму "Евролаб", которая занималась, как говорят, сбором разведывательной документации, связанной с анализами украинской элиты. И этот человек спокойно ведет агитацию в мэры Киева, этот человек никем не проверяется и никаких расследований по этому поводу со стороны воюющего с Россией государства по-прежнему нет ", - отмечает Гордон.


По словам Дмитрия Гордона, "Евролаб" является ценным источником информации для российских спецслужб.
"Лучше для разведывательного сбора информации ничего нет, потому что в "Евролабе"сдает анализы украинская элита и сотрудники зарубежных разведок могут знать, кто болеет сифилисом, у кого СПИД, кто является геем, у кого какие жены, мужья, у кого какое состояние здоровья. На этом можно бесконечно вербовать людей и так далее", - отмечает Гордон.
Как сообщалось ранее, на днях в сеть были выложены копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Держат нашего "величайшего" за причинное место. И крепко держат. Хотя это секрет Полишинеля.

    Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 6356
  • Сергей Титаренко 7980c65d
    У Гордона самого репутация мутная, но тут он правильно говорит
  • Сергей Титаренко 7980c65d
    ну наример наличие наркотических веществ, это как минимум компромат и т.д.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости