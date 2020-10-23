Минэкономики предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина, произведенные малыми хозяйствами

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало для обсуждения законопроект, которым предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина без добавления спирта и, соответственно, не маркировать марками акцизного налога такие вина.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно пояснительной записке к документу, обнародованному на сайте министерства, реализация законопроекта позволит также использовать малым производствам винодельческой продукции в производстве приобретенные плоды, ягоды, виноград, мед.

Законопроектом предлагается разрешить разлив винодельческой продукции, сброженных напитков, полученных в результате естественного брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% объемных единиц, в металлические банки из пищевого алюминия.

Кроме того, документом устанавливается ежегодная отчетность малыми производствами винодельческой продукции об объемах производства и/или обращения (в том числе импорта и экспорта) спирта, алкогольных напитков, вместо ежемесячной.

Помимо этого, законопроект снимает ограничения по предоставлению государственной поддержки малым производствам винодельческой продукции как субъектам малого и среднего предпринимательства.

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