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Минэкономики предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина, произведенные малыми хозяйствами

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Минэкономики предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина, произведенные малыми хозяйствами
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало для обсуждения законопроект, которым предлагает исключить из подакцизных товаров натуральные вина без добавления спирта и, соответственно, не маркировать марками акцизного налога такие вина.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно пояснительной записке к документу, обнародованному на сайте министерства, реализация законопроекта позволит также использовать малым производствам винодельческой продукции в производстве приобретенные плоды, ягоды, виноград, мед.

Законопроектом предлагается разрешить разлив винодельческой продукции, сброженных напитков, полученных в результате естественного брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% объемных единиц, в металлические банки из пищевого алюминия.

Кроме того, документом устанавливается ежегодная отчетность малыми производствами винодельческой продукции об объемах производства и/или обращения (в том числе импорта и экспорта) спирта, алкогольных напитков, вместо ежемесячной.

Помимо этого, законопроект снимает ограничения по предоставлению государственной поддержки малым производствам винодельческой продукции как субъектам малого и среднего предпринимательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский во время визита в Закарпатье попросил Кабмин уделить особое внимание малым винодельческим производствам

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Топ комментарии

  • Привет
    Вино в алюминивые банки?? Зеленое стадо совсем ипанулось с горя..а чем бутылки не угодили??
  • Гыг с Вами
    это давно пора было сделать...и не только для малых хозяйств-а для физических лиц.все вреда меньше,чем от бабок-самогонщиц.
    а вот нащот металлотары-это вредители.гораздо безопаснее в таком случае даже пластиковые бутылки.а еще лучше бумажные тетропаки
  • 133133
    Храню в 20-литровых стеклянных бутылях и на люминий менять не собираюсь !
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