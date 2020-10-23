Блокировано использование поддельных почтовых марок "Укрпочты" наемниками "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала использование поддельных почтовых марок АО "Укрпочта", которые представители террористической организации "ЛНР" клеили на письма для запугивания переселенцев с оккупированных территорий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов группа лиц, которая действовала на территории нескольких областей, реализовывала поддельные почтовые марки Укрпочты различным заказчикам. Часть из них использовались представителями "ЛНР" для рассылки переселенцам почтовой корреспонденции. В ней оккупационная власть требовала от граждан подтвердить право на собственную недвижимость на временно оккупированной территории. В случае непоступления документации, "органы власти ЛНР" угрожали лишить людей имущественных прав на эту недвижимость. По замыслу террористической организации, использование марок государственного почтового оператора Украины на подобных письмах должно было подрывать доверие переселенцев в органы украинской государственной власти.

В ходе досудебного следствия также было установлено, что серийное производство поддельных марок находилось на территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики", которые затем контрабандой завозили в Украину.

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Только по предварительным оценкам специалистов, убытки государственного оператора Укрпочта от использования поддельных почтовых марок могли составить более 5 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства, правоохранители задержали одного из фигурантов при попытке отправить партию поддельных марок. Одновременно в 5 регионах проведено более 30 обысков в помещениях дельцов и автотранспортных средствах, которые использовались в противоправной деятельности. В ходе обысков изъяты деньги в разной валюте, в том числе российские рубли на общую сумму почти 3 миллиона в гривневом эквиваленте, средства связи, оружие и боеприпасы к нему, а также поддельная продукция ориентировочной стоимостью примерно 5 млн гривен.

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Сейчас двум участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий в целях насильственного, изменения границ территории или государственной границы Украины изменению или свержению конституционного строя или захват государственной власти) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.